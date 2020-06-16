Житель Ульяновска после трехдневной пьянки убил знакомую и пытался ее съесть

В Ульяновске местный житель после трехдневного застолья со своей знакомой убил ее и попытался съесть.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту убийства, произошедшего 4 декабря 2019 года, завершено.

Агентство РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщило, что после убийства преступник пытался вырезать сердце у своей жертвы, чтобы употребить его в пищу.

Следователями установлено, что вскоре несостоявшийся каннибал сбежал в соседний район города, где и был задержан.

В областном СК РФ рассказали, что мотивы своих поступков убийца объяснить не смог, поскольку страдает психическим расстройством.

Уголовное дело по факту убийства направлено в суд, преступника ожидают принудительные меры медицинского характера.