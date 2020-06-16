СК уточнил количество жертв стрельбы в Назрани и возбудил уголовное дело

По данным Следственного комитета, в результате стрельбы в Ингушетии, произошедшей днем во вторник, 16 июня, погибли четыре человека. Еще три пострадавших были доставлены в больницу с ранениями, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По имеющимся сведениям, конфликт между родственниками в Назрани возник из-за спора о принадлежности земельного участка. Стороны не смогли договориться, и вспыхнула драка, закончившаяся стрельбой из автомата Калашникова.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали предполагаемого зачинщика противостояния – Савангерея Медова, пожилого мужчину, не сумевшего поделить землю со своим двоюродным братом.

Как сообщалось ранее, одним из убитых оказался действующий силовик, по предварительной информации, речь может идти о 45-летнем участковом уполномоченном полиции Азаматгирее М.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".