США: ни дня без протестов

В США — новое обвинение полицейским: прокуратура Атланты, где был убит второй за этот месяц афроамериканец Рейшард Брукс, готовится к самому суровому наказанию для правоохранителя, застрелившего темнокожего. Уже бывшему полицейскому Гаррету Ролфу предъявлено 11 обвинений, в том числе, в убийстве. Ролфа могут приговорить как к пожизненному заключению, так и смертной казни. Тем временем, протесты в США не утихают.

Ни дня не может прожить Америка без протестов. Ни пандемия, ни ограничительные меры, ни резкий рост числа заразившихся эту волну сдержать не в силах. Очередное ее наступление — в Чикаго. Здесь от привычных за три недели лозунгов, что жизнь черных имеет значение, перешли к конкретным требованиям.

Участники акции говорят: "Это так прекрасно — быть здесь сегодня с вами и требовать, чтобы контроль над полицией перешел обществу. Требовать справедливости для всех убиенных этой расисткой полицией. Мы хотим, чтобы появился городской совет, контролирующий полицию, где все должности будут выборными. И когда мы это хотим? Сейчас!"

И пусть все протесты сами митингующие подчеркнуто называют мирными, кадров грабежей в интернете от этого меньше не становится. Причем порой даже сами темнокожие возмущаются такому дикому поведению своих собратьев. "Это твоя машина? Ты что, машину свою тут бросила, чтобы кроссовки отхватить? Ты в себе? Давай ка покажи, что взяла. Покажи, раз уж ты ради этого машину свою посреди дороги оставила", — негодует один из местных жителей.

А вот место гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, откуда и начались протесты, стало едва ли ни священной землей. Почти неделю назад здесь установили купель, чтобы крестить всех желающих. За это время обряд прошли несколько сотен человек.

Тем временем, крупным холдингам приходится подстраиваться под требования протестующих. Так, производитель сиропа и смесей для блинов уберет темнокожую женщину с логотипа своего самого популярного бренда, который существует более 130 лет. А все из-за того, что название для продукции было взято из песен рабов и тем самым напоминает потребителям о временах неравенства, а также о периоде, когда на кухне для белых готовили только чернокожие.

Избавится от темнокожего лица на банках с лечо и пачках риса и другой мировой бренд, который в 90-е завоевал сердца многих россиян. Оба входят в рейтинг самых расистских логотипов по версии американской прессы.