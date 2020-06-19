Битва с историей в угоду темнокожим: в США продолжается снос памятников

В США продолжается массовый снос памятников деятелям, которых можно хоть немного обвинить в расизме. Жертвой такого подхода уже пали несколько монументов Колумба, а также генералов времен Конфедерации.

Обвинение по 11 статьям, в их числе — убийство, неиссякаемый народный гнев. Бывший офицер полиции Гаррет Ролф, застреливший афроамериканца в Атланте, решил не дожидаться, пока за ним приедут машины с проблесковыми маячками или придут разъяренные темнокожие, чтобы произвести гражданский арест. Властям штата он сдался самостоятельно. При этом без поддержки не остался. Все-таки не все в США считают, что Ролф был неправ, когда выстрелил в пьяного Рейшарда Брукса, который оказал сопротивление и вырвал у полицейского электрошокер.

"В настоящее время удалось собрать для Гаррета Ролфа 250 тысяч долларов на оплату юридических услуг и судебных издержек. Я только что говорил по телефону с Гарретом, и он потерял дар речи от той поддержки, которую вы все ему оказываете. Спасибо за помощь в восстановлении веры в человечество в эти трудные времена", — говорит основатель частной охранной организации штата Джорджия Грег Джеймс.

Но основная линия поведения в США сейчас — все же идти на поводу у протестующих. Пока одни компании убирают темнокожих с этикеток своей продукции из-за того, что их изображение посчитали расистским, другие обещают посадить афроамериканцев на руководящие должности. Будет ли при этом оцениваться их квалификация или ставка пойдет только на цвет кожи, не уточняется.

"Мы уже обещали, что к концу 2023 года 50 процентов нашего персонала будут составлять представители меньшинств. И к этому же сроку мы постараемся удвоить количество темнокожих и латиноамериканцев среди сотрудников. А в течение следующих пяти лет обязуемся на 30 процентов увеличить долю темнокожих <...> на руководящих позициях", — заявляет корпорация Facebook.

Кроме того, Facebook пообещал выделить в этом году 100 миллионов долларов на поддержку темнокожих деятелей искусства. Идут на уступки и городские власти вместе с музеями и университетами. В США повсеместно убирают монументы историческим деятелям, которых хоть немного можно обвинить в расизме. На вклад в историю страны не смотрят. В Сан-Франциско демонтировали памятник Колумбу, от него же избавились в Сакраменто и Сент-Поле. В Ричмонде, помимо Колумба, избавились от президента-конфедерата Джефферсона Дэвиса и от генерала Уильяма Картера, готовятся снести памятник генералу Роберту Ли. В Новом Орлеане снесли бюст мецената Джона МакДоно, завещавшего свое состояние на развитие школ города. А вот в Вашингтоне монументы удалось отстоять — республиканцы заблокировали законопроект демократов о демонтаже памятников конфедератам из Капитолия.

"Я искренне думаю, что мой коллега-демократ, предложивший этот законопроект, мог бы сделать это еще в 2000 году, когда члены палаты представителей и конгресса получили право на внесение предложений по демонтажу монументов Капитолия. Но они этого не сделали. Так что я выступаю против", — говорит сенатор штата Миссури Рой Блант.

А Дональд Трамп решил из Белого дома напомнить о том, что не все новости о расизме правдивы. В Twitter он опубликовал ролик, где светлокожий ребенок якобы преследует маленького афроамериканца. А далее показал, как все было на самом деле.