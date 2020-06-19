Меркель призывают отказаться от "Северного потока - 2"

Ангелу Меркель призвали отказаться от проекта "Северный поток — 2" в связи с делом об убийстве в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину.

Зампред фракции Свободной демократической партии (СвДП) в германском Бундестаге Александер Ламбсдорф заявил, что убийство должно расцениваться как атака на суверинитет Германии и Ангела Меркель не должна поддерживать "денежный трубопровод в Москву".

Парламентарий предлагает рассмотреть других поставщиков, от которых можно получать газ.

Напомним, 23 августа 2019 года прокуратура Берлина о задержании россиянина, которого обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По данным обвинения, "государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии".

По данным немецкой прокуратуры, убитый с начале 2000-х участвовал в военных действиях в Чечне, считался одним из организаторов взрывов в московском метро и в России считался террористом. Власти РФ неоднократно обращались к Берлину с просьбой о его выдаче, но получали отказ.

Российская сторона отвергла обвинения, назвав их беспочвенными, так как заявления не подкреплены "никакими фактами и доказательствами".

В начале декабря немецкий МИД выслал из страны двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу.

Москва ответила симметрично. МИД РФ заявлял, что утверждения властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия РФ в расследовании убийства неверны, "контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии".