Компания подростков жестоко избила беременную певицу и гитариста

Группа агрессивных подростков атаковала гитариста и беременную вокалистку, игравших около станции метро "Рыбацкое" в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером в субботу, 20 июня.

Как сообщают СМИ, проходившим мимо юношам, не понравился репертуар, который исполняли музыканты. После непродолжительной перепалки молодые люди начали бить исполнителей, используя свое численное преимущество – нападавших было не менее шесть человек.

В результате конфликта семейная пара получила травмы, у 31-летней женщины, находящейся на ранней стадии беременности, диагностирован перелом носа.

В настоящее время поисками нападавших занимаются сотрудники правоохранительных органов.