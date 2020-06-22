Виселица в гараже. Расисты провоцируют темнокожего гонщика NASCAR

Американская гоночная серия NASCAR начала разбирательство скандала вокруг единственного темнокожего пилота Даррелла Уоллеса по прозвищу Бубба. Во время этапа на трассе в Талладеге (штат Алабама) в гараже спортсмена кто-то подвесил к потолку висельную петлю.

Уоллес – единственный афроамериканец во всех трех дивизионах серии, сообщает ТАСС. При этом он стал одним из активистов выступлений спортсменов против расизма после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда. В частности, Бубба поддержал решение NASCAR запретить флаг конфедератов на организуемых соревнованиях.

Руководители серии выступили с заявлением, осуждающим скандальную выходку неизвестных расистов, и готовы провести расследование инцидента вместе с полицией. Большинство других пилотов NASCAR поддержали 26-летнего Уоллеса. Гонка в Талладеге должна была пройти в воскресенье, 21 июня, но была перенесена на сутки из-за ливневого дождя.