Православную часовню на Алтае сжег иностранец

Правоохранители установили предполагаемого поджигателя, уничтожившего православную часовню Архангела Михаила у подножия Белухи на Алтае. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья, об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в пресс-центре МВД России.

Незадолго до инцидента местные жители видели подозреваемого в районе часовни, возведенной на частные средства в память о погибших альпинистах, туристах и спасателях, после чего около четырех часов утра 13 июня здание загорелось. Огонь полностью уничтожил постройку.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан полицейскими в одном из урочищ Усть-Коксинского района Республики Алтай", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Стражи порядка пока не раскрывают мотивы, которыми мог руководствоваться поджигатель.

Напомним, что ранее появилось сообщение о возможной причастности к поджогу жителя Новосибирска Сергея Т., который отличается экстравагантным поведением и именует себя "шаманом Люцифера". Алтайский журналист Руслан Макаров, выдвинувший эту версию, отметил, что основатель собственного учения часто бывал в тех местах, организовывал специфические туры и проводил разнообразные ритуалы.