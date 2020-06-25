Еще один шаг к расовому примирению: в Южной Каролине свалили очередного президента

Властями города Чарлстон (штат Южная Каролина) демонтирован памятник седьмому вице-президенту США Джону Кэлхуну (1825-1832), передает ТАСС со ссылкой на CNN. Члены городского совета единогласно поддержали снос монумента.

Кэлхун, уроженец Южной Каролины считается одним из главных идеологов рабовладельческой политики южных штатов.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейского по США прокатилась волна протестов и беспорядков.

Вандалы портили и сносили памятники деятелям Конфедерации, объединявшей штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Также были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу и статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон).

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца недели намерен подписать указ, предусматривающий наказание за осквернение монументов в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.