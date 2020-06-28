Вандалы не испугались американского президента

В США на фоне демонстраций против расизма власти Миссисипи решили изменить флаг штата, чтобы он не напоминал о борьбе солдат Конфедерации за сохранение рабства; законопроект пока на стадии обсуждения. В Ричмонде манифестанты попытались осквернить памятник генералу Роберту Ли. В Луисвилле демонстрация против расизма завершилась стрельбой. На фоне всего этого хаоса Дональд Трамп объявил: вандализм в стране полностью прекратился. На за пределами "Твиттера" находится реальный мир.

Улицы Вашингтона снова переполнены: тысячи демонстрантов продолжают выступать против расизма и требовать полицейский реформы, в Сиэтле опять погромы. В ответ на решение местных властей ликвидировать автономную зону, захваченную анархистами, активисты атаковали полицейские участки. Пытались их поджечь, били стекла.

В Луисвилле по меньшей мере один человек погиб от огнестрельного ранения в ходе демонстрации. Еще один пострадал, его госпитализировали.

Нервы полицейских уже не выдерживают подобной агрессии. Начались рекордные массовые увольнения по собственному желанию. За месяц с момента гибели Джорджа Флойда и начала протестов по этому поводу только в Нью-Йорке в отставку подали около 300 офицеров. И по прогнозам, это лишь начало.

"Мы все задаемся вопросом: как можно продолжать выполнять свою работу в такой обстановке?! Эта разъяренная толпа добьется своего: в конечном итоге, уже никто не захочет быть полицейским", — говорит начальник отдела стратегий борьбы с преступностью полиции Нью-Йорка Майкл Липетри.

Несмотря на указ президента Трампа наказывать десятью годами тюрьмы за осквернение памятников, вандалы продолжают активную деятельность. В Ричмонде атаковали памятник генералу Роберту Ли, который командовал армией южных штатов во время гражданской войны. Силовиков обстреляли шариками для пейнтбола.

В Техасе облили краской статую Христофора Колумба. Демонстранты требуют, чтобы местные власти ее снесли.

Тем временем власти Миссисипи решили изменить флаг штата, чтобы он не напоминал о борьбе солдат Конфедерации за сохранение рабства. Законопроект пока на стадии обсуждения. А Принстонский университет удалит имя бывшего президента Вильсона из своей школы государственной политики и колледжа-интерната. Попечители пришли к выводу, что политик был сторонником расизма. В штате Колорадо начались протесты по поводу гибели афроамериканца Элайджи Макклейна от рук полицейских в прошлом году. Тогда офицеров оправдали, но семья с адвокатами проводят собственное расследование.

Выступают против расизма и в Германии. Правда, там демонстрации носят мирный характер. Большинство митингующих заявили, что в тридцатиградусную жару предпочитают оставаться дома. Тем более, что пандемия коронавируса еще не закончилась.