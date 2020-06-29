Отец сбитой девочки порезал ножом велосипедиста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на велосипедиста, который наехал на девочку, бросившуюся под колеса.

Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова 27 июня. Пострадавший рассказал изданию Е1.RU, что столкновение с девочкой случилось после того, как та внезапно выехала ему под колеса со встречной полосы велодорожки.

На него тут же набросился мужчина с ножом и поранил ему руки. "Повезло, он мог бы и в живот мне нож всадить, если бы я велик перед ним не поставил", — рассказал велосипедист.

В нападении на него приняла участие и мама девочки, кричавшая, что девочку придется везти в больницу. Однако после того, как прохожие вмешались, семейство продолжило гулять, как ни в чем ни бывало.

Кадры нападения были опубликованы в социальной сети. "Мы были свидетелями! Все было так как написано, женщина с мужиком — неадекваты, нож был спрятан, только когда мы закричали, что вызовем полицию", — написал один из очевидцев.

На место происшествия была вызвана скорая и полиция. Пострадавший, которому медики зашивали порезы, написал заявление на нападавших.