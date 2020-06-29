Песков о сносе памятников в США: в России уже был такой период, и он не самый блистательный

В Кремле прокомментировали намерение американских властей снести в городе Ситки (Аляска) памятник Александру Баранову, который в конце XVIII — начале XIX веков являлся правителем русских поселений в Северной Америке.

"У нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили. Это не самый был блистательный период нашей истории", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что снос памятников в США приобрел уже массовый характер.

Стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны начался в США на фоне протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский наступил ему коленом на горло и не отпускал, пока тот не задохнулся. Видеозапись инцидента вызвала стремительную реакцию в обществе. По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков против расизма и произвола полиции. По всей стране повреждены десятки монументов. Причем, под горячую руку попали даже статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба.