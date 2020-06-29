Памфилова исключила возможность двойного голосования

Ни одна попытка двойного голосования по поправкам в Конституцию РФ — дистанционным электронным способом и с помощью традиционного бюллетеня — не будет реализована.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала руководитель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Глава ЦИК напомнила, что возможность голосовать онлайн имеется у жителей Москвы и Нижегородской области по 30 июня, а 1 июля, в основой день голосования, такой возможности нет.

По ее словам, она не исключила, что попытки проголосовать несколько раз будут еще предприниматься.

Ранее на сайте телеканала "Дождь" сообщалось, что журналист Павел Лобков попытался проголосовать по поправкам в Конституцию дважды — сначала на своем участке в Москве, а затем дистанционно с помощью электронного голосования. Он заявил, что сделал это в виде эксперимента.

29 июня жительница Израиля Яэль Ильински, являющаяся гражданкой России, сообщила о том, что смогла трижды проголосовать по поправкам в Конституцию. Кроме того, по ее словам, бюллетень выдали даже ее несовершеннолетней дочери. Если факт неоднократного голосования подтвердится, ей грозит серьезный штраф или лишение свободы сроком до четырех лет.