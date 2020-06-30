В Челябинской области охотник застрелил хаски прямо на глазах у хозяйки

Шокирующая история в Челябинске. Там возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после убийства домашней собаки породы хаски. Пса прямо застрелил во время прогулки на глазах у хозяйки охотник. Кем оказался стрелок, чем ему не угодил домашний питомец?

Эти чудовищные кадры не оставляют равнодушными. Жительница Челябинска Марина снимает на камеру мобильного телефона конфликт владелицы собаки и охотника в песчаном карьере. За кадром хозяйка двухлетнего пса по кличке Арчи Екатерина умоляет мужчину в камуфляже не стрелять в хаски, но мужчина будто не слышит: он равнодушно поднимает ружье и на глазах у хозяйки в упор стреляет в спокойно стоящего и не понимающего угрозы пса.

Спустя несколько дней после чудовищного убийства хозяйка Арчи Екатерина все еще со слезами на глазах рассказывает, что добродушный Арчи не представлял для охотника никакой угрозы. Он не нападал, не лаял — просто играл в воде. Так жестоко расправиться с хаски охотник решил после того, как Арчи, якобы, случайно забрал его добычу — утку. Хозяйка собаки, якобы, даже предлагала деньги, чтобы охотник пощадил четвероногого любимца семьи. В ответ, говорит, прозвучали три выстрела и угрозы.

"Он сказал: "Буду стрелять и по вам. Ваша собака забрала мою дичь, я заберу одну вашу собаку". Скажите, я деньги заплачу. Он сказал: "Не двигайтесь, пули полетят и в вашу сторону". Мы стояли как вкопанные, видя, как убивают твою собаку на твоих глазах. А он развернулся и ушел", — рассказывает Екатерина.

Жуткие кадры облетели весь интернет. По фотографиям, признается Екатерина, удалось вычислить человека в камуфляже — им оказался 40-летний местный житель Олег Потапов.

Екатерина разыскала его. Он встретил женщину на дороге в старом спортивном костюме, скромно скрестив руки за спиной. Отвечал тихим и спокойным голосом.

- Зачем ты убил мою собаку?

- Она на меня хотела кинуться.

- Не ври, хаски очень добродушные.

- Стоп, секундочку...

- Нет, я буду снимать.

- Я тебе сейчас что сказал? Ваша собака на меня кинулась.

- Не ври.

Слова извинений так и не прозвучали. Хозяйка обратилась в полицию. "По данному факту в отделе МВД России по Сосновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы сроком до трех лет. В отношении местного жителя 1979 года рождения решается вопрос об избрании меры пресечения, проводятся дальнейшие следственные действия", — сообщила представитель ГУ МВД России по Челябинской области Ирина Гейзер.

Эксперты и зоозащитники признают, что случай этот вопиющий. Но подобных жутких историй по стране — тысячи. Так, в Подмосковье в прошлом году неизвестный застрелил трех австралийских овчарок, а в столице в парке средь бела дня неизвестный выстрелил из засады в пса, который мирно прогуливался на поводке. Животное чудом уцелело. Эксперты уверяют, что убийцы животных часто попадают в объектив камер наблюдения или мобильного телефона, а вот за решетку, увы, нет.

История с убийством хаски Арчи вызвала широкий резонанс. "И я надеюсь, что мы должны сделать все, чтобы человек понес ответственность", — говорит член Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Спасти Арчи не удалось — хозяйка успела только довести его до ветклиники. Женщина признается, что хаски хоть внешне и похожи на волка за счет своего окраса, но очень дружелюбные и ласковые. Семья до сих пор не может поверить в то, что жизнь домашнего любимца была оборвана выстрелом агрессивного человека. Екатерина уже призналась, что на мировую с убийцей животного не пойдет. Деньги ей не нужны, это дело принципа. Видеозаписи, сделанные на карьере, она уже передала полицейским и надеется, что это дело дойдет до суда.