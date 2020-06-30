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30 июня 202011:25

"Яндекс" привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций

EPA

"Яндекс" равершил размещение акций в рамках дополнительного привлечения средств на "Московской бирже".

Изначально объем SPO планировался на уровне $200 млн. а всего в рамках дополнительного привлечения средств "Яндекс" рассчитывал продать новые акции на сумму 800 млн долларов. 

В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу. Объем привлеченных средств составил 400 миллионов долларов, после чего российская компания решила удвоить размер сделки.

Инвесткомпания Романа Абрамовича Millhouse стала одним из акционеров компании "Яндекс", совместно с компаниями Александра Абрамова и Александра Фролова, а также банком "ВТБ Капитал" (инвестиционное подразделение ВТБ). На долю трех инвесторов приходятся акции на сумму в 600 миллионов долларов. 

По условиям сделки ВТБ, Абрамович, Абрамов и Фролов взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении того же периода времени их максимальная доля в компании будет ограничена уровнем 3,99%.

Андеррайтер SPO банк Goldman Sachs реализовал имевшийся у него опцион и приобрел акции на общую сумму $60 млн.

Таким образом, всего "Яндекс" без учета комиссий и расходов получил $1,06 млрд, разместив 21 млн 522 тыс. 840 новых акций класса "А".

Инвестиции привлекаются "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю". Параллельно с размещением акций компания объявила о завершении партнерства со Сбербанком по совместным предприятиям.

В рамках разделения активов "Яндекс" потратит около 570 миллионов долларов. Долю в "Яндекс.Маркете" российский поисковик будет выкупать у "Сбербанка" за 42 миллиарда рублей. Сбербанк же выкупит долю партнера в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 миллиарда рублей и станет единственным владельцем сервиса.

Таким образом, "Яндекс" по итогам выкупа доли и продажи акций нарастит кэш примерно на $430 млн. Сделку со "Сбербанком" планируется завершить в третьем квартале после одобрения Федеральной антимонопольной службой России.

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