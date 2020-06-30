Американская футболистка отказалась преклонить колено перед матчем

Вратарь американского клуба "Норт Каролина Каридж" Саманта Мерфи перед матчем предсезонного турнира "Кубок вызова" против "Потрленд Торнс" отказалась преклонить колено. Она оказалась единственной из футболисток, кто осталась стоять во время исполнения национального гимна.

Как сообщает "Спорт-экспресс", эпизод с Мерфи не попал в обзор встречи, которая завершилась в пользу ее команды со счетом 2:1. Также известно, что к вратарю клуба никаких санкций за этот поступок не применялось.

Акция футболисток перед матчем "Кубка вызова" была посвящена поддержке движения Black Lives Matter, которое возникло после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда в результате его задержания полицейским.