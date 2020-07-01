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1 июля 202022:40 Денис Давыдов

Ситуация в США: вандализм и обман

Ситуация в США: вандализм и обман

50% за Байдена против 44% за Трампа — так согласно данным СNBC выглядит предвыборная Америка. Благодаря ежедневным утечкам и скандалам вокруг действующего президента кандидат от демократов лидирует уже в шести штатах. Самые этнически пестрые — Неваду, Техас и Джорджию - Байден привлек списком кандидаток-афроамериканок в Верховный суд. А многомиллионный азиатский электорат Калифорнии и Нью-Йорка не может простить Трампу нетолерантное "кунг-флю" — так глава Белого дома теперь называет коронавирус.

Красный, пусть и не в гамме черно-белого протеста, но яркую краску видно издалека. Очередной изуродованный монумент — статуя Вашингтона в Нью-Йорке. Вандалы, посягнувшие на изображение первого президента США, засняты уличными камерами и объявлены в розыск. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Возможно, пришли вандалы из этого лагеря. Анархисты обосновались под окнами городского совета. Очередная автономная зона следом за Сиэтлом, Ричмондом, Вашингтоном, палатки разбиты на Манхэттене. Полицию не пускают, но она разрешения и не просит. Сегодня утром демонстрантов пришли разгонять.

Разгоняют и автономную зону в Сиэтле. Мэр Дуркан одумалась и отправила силовиков к анархистам. Там уже арестованы 10 демонстрантов.

Но энтузиазма у полицейских скоро может и поубавиться. Им сокращают бюджеты. В Нью-Йорке полиция недополучит 1 миллиард долларов. Деньги уйдут на образовательные программы. Еще и запланированную тысячу новых сотрудников на службу брать не будут.

Движение "Черные жизни имеют значение" наступает и на американскую армию. От Пентагона требуют переименовать с десяток военных баз. Например, Форт-Гордон в Джорджии или Форт-Хилл в Вирджинии. Названы они в честь генералов, воевавших за конфедератов в гражданскую войну, а значит, поддерживавших рабство. Идею одобрили в Конгрессе, причем представители обеих партий. Но Трамп категорически против смены вывесок. Президент заявил, что наложит вето на военный бюджет, если в нем будут поправки о переименовании.

Сам президент сосредоточен на фронте предвыборном — бьет конкурента по больному месту — в голову. Его 77-летний оппонент то слова забудет, то перепутает. Трамп показал лицо сурдопереводчицы, которая не понимает, что Джо Байден говорит.

Байдена в лоб спрашивают про когнитивные способности: не хочет ли провериться, поинтересовались журналисты у кандидата в президенты. А он, оказалось, уже обследовался.

"Проходил и постоянно прохожу. Послушайте, я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я веду предвыборную борьбу", — заявил Байден.

Если память не подведет, Байден, разумеется, спросит Трампа про коварных русских, которые приплачивают талибам за убийства американцев в Афганистане. Очередной порцией мифических анонимок поделилась накануне The New York Times. Весь рупор демократической пропаганды теперь об этом, хотя, кроме слов неких источников, не предъявлено никаких доказательств.

"Президент Соединенных Штатов не должен приглашать Россию в "большую семерку" или "восьмерку". Нам следует подумать о том, какие санкции уместны для дальнейшего сдерживания злонамеренной деятельности России, а не для включения ее в число цивилизованных стран", — считает  глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф.

Министр обороны США заявил: у Пентагона нет данных, подтверждающих газетные статьи. Трамп уверяет:  разведка ему ничего подобного не докладывала.

"История о российском вознаграждении — еще одна, состряпанная лживыми новостями. Ее рассказали лишь за тем, чтобы навредить мне и Республиканской партии. Секретный источник, наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман!" — уверен Трамп.

Накануне в Белый Дом за разъяснениями приглашали представители обеих партий. Отдельные брифинги провели и для демократов, и для республиканцев. Настрой у конгрессменов был боевой.

"Противники Америки должны знать и не должны сомневаться в том, что, будь то нападение русских или кого-то еще на американские войска, это будет иметь очень быстрый и убийственный ответ", — сказала член палаты представителей Лиз Чейни.

Выяснилось, что весной до ЦРУ дошел слух о якобы российских вознаграждениях для талибов. Но подтверждения сведения не нашли, и их президенту не передавали. На выходных Трампу все объяснили. Но, как отметил его советник по нацбезопасности, из-за постоянных "сливов" данных в прессу до истины можно никогда не добраться.

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