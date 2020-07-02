"Спасибо недоброжелателям": Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным

Только недавно актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись. Сейчас в Сети активно обсуждают возможный роман мужчины с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Последняя из-за появившихся слухов стала жертвой угроз, поступающих ей от недоброжелателей. Карпович впервые прокомментировала новости о романе с Прилучным.

Актриса рассказала StarHit, что с годами стала мудрой и не обращает внимания на хейт. По ее словам, за всю пандемию на нее подписались около десяти тысяч человек, но стоило появиться информации об ее якобы близких отношениях с Павлом Прилучным, то количество подписчиков резко увеличилось. "Спасибо недоброжелателям за мою популярность", — отметила Мирослава Карпович.

Актриса не стала подтверждать или опровергать информацию о романе с теперь уже звездным холостяком. По ее словам, она принципиально не рассказывает о том, что происходит в ее личной жизни. "Поэтому давайте обойдемся без комментариев", — подытожила Карпович.

Развод Прилучного с Муцениеце стал одной из самых обсуждаемых новостей из мира шоу-бизнеса. У пары двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.