США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497

За минувшие сутки число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в США вновь превысило предыдущий "рекорд" с начала пандемии и составило 57 497, сообщает издание The Washington Post.

До этого наиболее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано 2 июля – 55 220. В течение последних девяти дней пиковые показатели регистрировались семь раз, передает ТАСС. С целью предотвращения распространения COVID-19 почти в 40 штатах частично отменили или скорректировали празднование Дня независимости в стране 4 июля.

Рост количества зафиксированных случаев инфицирования за последнюю неделю достигал рекордных показателей в 16 штатах. Наибольшее число заболевших было зарегистрировано в пятницу во Флориде – 9 488. 26 день подряд в штате регистрируется пиковый рост заболеваемости.

Вечером в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на праздничном мероприятии в честь Дня независимости выступит перед своими сторонниками у горы Рашмор (штат Южная Дакота). Как заявили власти штата, они не планируют контролировать выполнение медицинских рекомендаций во время выступления.

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в США зафиксировано 2 890 588 случаев инфицирования, скончались 132 101 человек.

Всего в мире выявлено 11 190 678 случаев заражения, 529 113 пациентов умерли, 6 297 610 человек выздоровели.