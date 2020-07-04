В эфире телеканала "Россия 1" врач Александр Мясников ответил на популярный вопрос – "можно ли ходить в баню с животными?"

"Сегодня суббота, банный день. Многие пойдут в баню – пойду и я", – поделился Мясников и ответил на вопрос, который ему нередко задают: можно ли ходить в баню с домашними животными? Доктор рассказал историю своего кота, который любил ходить с хозяином в баню.

"Мой кот одно время приходил со мной в баню. Он садился на полку, мурлыкал. 95–100 градусов, высокая влажность, а он сидит! Сын пообещал "пересидеть" кота в бане и не выйти из парилки раньше него. Но быстро сдался. Кот так привык "париться", что начал проситься в баню, лишь только я начинал ее топить.Так что и с животными в баню ходить можно!" – разрешил Мясников.

Также врачу часто задают вопросы: можно ли посещать баню после инсульта, после инфаркта, при диабете и других заболеваниях? "Ключевое слово здесь – "для удовольствия". Баня должна быть комфортной, это правило № 1", – пояснил Мясников. Он считает, что баню можно всем, но нежаркая (порядка 60 градусов) и ненадолго (порядка 15 минут): "Баня должна быть в удовольствие! Никаких обязательств!"

Он также посоветовал ходить в баню после небольшой физической нагрузки, сославших на исследования японских медиков. "Баню надо заслужить", – советует врач.

Но главное правило – в баню надо идти трезвым и немножко голодным. "И плюс – умным! Надо из бани сделать лечебную физиотерапевтическую процедуру и просто получить удовольствие, а идти туда, чтобы себе навредить, не стоит", – резюмировал Мясников.

Ранее он рассказал о так называемых "противоонкологических диетах" и о том, как простое мороженое помогло поставить точный диагноз.