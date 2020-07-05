В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу. Демонстранты скинули монумент с постамента, после чего выкатили его к заливу и выкинули в воду. Все это происходило на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости США, передает телеканал "Россия 24".

Разрушенный памятник стоял в районе Маленькая Италия, но в городе есть еще один монумент Колумбу - в парке Херринг-ран. Этот памятник считается старейшим во всех Соединенных Штатах. Пока его не тронули.

Волнения в США начались после убийства офицером полиции Миннеаполиса задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Во многих городах Штатов проходят демонстрации и погромы, сносятся памятники историческим личностям, причастными к работорговле.