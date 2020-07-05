Стая бездомных собак набросилась на детей в Тольятти. Видео

Вечером в субботу, 4 июля, во дворе жилого дома на Гидротехнической улице в Тольятти бездомные собаки атаковали детей. Момент нападения запечатлела камера наблюдения.

На записи видно, как внезапно появившиеся животные набросились на несовершеннолетних, один из которых не успел убежать. Собаки повалили его на землю, но тут на помощь ребенку пришли взрослые, оказавшиеся неподалеку от места инцидента. Им удалось прогнать нападавших.

О травмах, полученных пострадавшим, не сообщается.

Произошедшим уже заинтересовались в Следственном комитете. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, события, попавшие на видео, будут проверены в рамках уже существующего уголовного дела, возбужденного по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В СК рассказали, что в январе текущего года стая бездомных собак неоднократно нападала на горожан. В этой связи у силовиков возникли вопросы к исполнению контракта на отлов бродячих животных, заключенному городской администрацией с подрядной организацией. За поимку 934 животных власти пообещали заплатить предпринимателю сумму в размере 4 миллионов 290 тысяч рублей.