5 июля 202022:27

"Зенит" стал чемпионом России второй год подряд

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В Краснодаре завершилась центральная встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между местными "быками" и санкт-петербургским "Зенитом". Команда Сергея Семака обыграла хозяев поля со счетом 4:2 и за четыре тура до окончания сезона завоевала золотые медали национального первенства.

Гости вышли вперед уже на пятой минуте. Ошибкой обороны хозяев поля воспользовался Сердар Азмун. На 29-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, однако в концовке тайма Артем Дзюба реализовал пенальти. Стоит отметить, что до этого полузащитник "быков" Вандерсон не смог пробить Андрея Лунева с одиннадцатиметровой отметки.

В начале второго тайма Даниил Уткин красивым ударом из-за пределов штрафной оформил дубль, вновь сравняв счет в матче. Вот только долго радоваться этому успеху хозяевам поля не пришлось: уже через две минуты Сердар Азмун вывел гостей вперед. Позже вышедший на замену Алексей Сутормин упрочил преимущество "Зенита". Больше забитых мячей зрители в Краснодаре не увидели.

Команда Сергея Семака набрала 62 очка и стала недосягаемой для преследователей. "Краснодар" с 45 баллами остался на третьей позиции.

"Зенит" во второй раз подряд становится чемпионом России. Это уже шестой титул "сине-бело-голубых" в российской истории. Отметим, что в чемпионате СССР "Зенит" лишь раз выигрывал первенство страны.

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