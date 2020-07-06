Уважаю труд уборщиц: Лукашенко пришел на интервью босиком

Белорусское телевидение показало, как президент республики Александр Лукашенко пришел давать интервью босиком. Во время того интервью обувь снял и журналист, который беседовал с президентом.

Соответствующие кадры вошли в фильм телеканала "Беларусь 1" под названием "Президентский пул".

В одном из эпизодов корреспондент Андрей Кривошеев, который брал у главы государства интервью в его резиденции, уточняет: "Любопытная деталь, которая осталась за кадром – Лукашенко сказал, что он здесь дома и уважает труд уборщиц".

Журналист отметил, что впервые в жизни брал интервью босиком у разутого же президента.

"В этом та самая открытость президента Лукашенко, о которой часто говорят журналисты", – отметили авторы фильма.

Сообщается, что интервью у Лукашенко брали по итогам его встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Она проходила в феврале нынешнего года в Сочи.