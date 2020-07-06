МВД: при голосовании по поравкам к Конституции были попытки внешнего вмешательства

Попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам к Конституцию России зафиксировало МВД. Об этом заявил в Совете Федерации статс-секретарь — замминистра внутренних дел России Игорь Зубов. Внешнее воздействие проводилось распространением фейковой информацией о процессе голосования с мобильных телефонов и интернет-сайтов, которые зарегистрированы преимущественно за пределами России.

Информацию о вмешательстве МВД получило как и по своим источникам, так и из открытых источников, отметил Зубов. Материалы направлены в территориальные органы для проведения проверок, сообщает РИА Новости. Проверку проводила полиция, Роскомнадзор и избирательные комиссии. И подавляющее большинство изложенного не подтвердилось, добавил замглавы МВД.

113 листов с фактами фейковых публикаций о голосовании по поправкам в Конституцию ранее Общественная палата России передала в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела РФ. Об этом ранее сообщил первый зампредкомиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.