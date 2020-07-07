ФСБ: советник главы "Роскосмоса" работал по заданию спецслужб НАТО

Советник гендиректора госкорпорации Роскосмос Иван Сафронов работал по заданию одной из спецслужб НАТО. Он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну. Об этом заявили "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.

Сафронов был задержан во вторник утром. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Других подробностей, связанных с задержанием Сафронова, пока не приводится. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Иван Сафронов работал в должности советника гендиректора Роскосмоса с мая этого года. Ранее он был журналистом в "Коммерсанте" и "Ведомостях", занимался военной и космической тематиками. В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.