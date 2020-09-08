Дональд Трамп готов наказывать компании за создание рабочих мест в Китае

Дональд Трамп пригрозил наказывать компании за создание рабочих мест в Китае, сообщает Bloomberg.

Президент США заявил, что в случае своего переизбрания намерен превратить Америку в производственную сверхдержаву и покончить с зависимостью от китайской экономики.

Трамп намерен обложить пошлинами и лишать государственных контрактов компании, которые переносят производство в Поднебесную.

"Мы вернем рабочие места из Китая в Соединенные Штаты и введем тарифы для компаний, которые хотят покинуть Америку, чтобы создать рабочие места в Китае и других странах", – сказал Трамп.

Президент США заявил, что таким образом Белый дом заставит Китай ответить за распространение коронавируса по всему миру. Американский президент считает, что США смогут сэкономить миллиарды долларов, если не будут вести дел с Китаем.

По словам Трампа, если его соперник Джо Байден одержит победу на президентских выборах, то "Китай будет владеть нашей страной".

Трамп отметил, что его в числе его задач -создание новых рабочих мест, а также производство жизненно важных товаров именно в США.