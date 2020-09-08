Силуанов: годовой дефицит бюджета будет около 4 процентов

Дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить около 4% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе стратегической сессии Московского финансового форума "Российская экономика и финансовые рынки — есть ли жизнь после пандемии". Трансляцию вел ТК "Россия 24".

Глава Минфина отметил, что ситуация с темпами роста экономики неплохая. Снижение российской экономики в этом году ожидается менее 4% или лучше. В текущем году российский бюджет планировался с профицитом в 0,8% ВВП.

Меры поддержки экономики со стороны государства "попали в точку", теперь ожидается перевод в обычный режим, отметил Силуанов. Министр отметил, что резкий выход из государственного стимулирования может негативно сказаться на экономике в целом.

Минфин России уже подготовил бюджет на 2021-2023 годы, в котором предусмотрен постепенный переход к стандартной бюджетной политике, на нормальные финансовые принципы, финансовые правила.