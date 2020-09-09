Дефицит бюджета России с 2022 года снизится в 2 раза

Дефицит федерального бюджета РФ в 2021 году составит 2,8 триллиона рублей, а в 2022 году снизится до 1,3 триллиона рублей, следует из бюджетных проектировок, которые обсуждает правительство.

Превышение расходов над доходами в 2023 году вновь подрастет и составит 1,4 триллиона рублей, ссылается "Коммерсантъ" на материалы проектировок.

Ранее в 2021 году ожидался профицит бюджета в размере 701,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 372,7 миллиарда рублей. Но двукратное падение цен на нефть и нестабильная стоимость нефти не позволили выполнить план по превышение доходов над расходами во время пандемии, когда правительства направило свыше 3 триллионов рублей на поддержку экономики и населения.

Как ранее сообщали Вести.Ru, Минфин предложил рассчитать бюджет как до ОПЕК+. Министерство финансов предложило безопасный выход из сложной ситуации – смягчить "бюджетные правила", рассчитать бюджет без учета сделки ОПЕК+, больше тратить нефтегазовых доходов, привлекать деньги через размещение гособлигаций. Предельный допустимый уровень дополнительных нефтегазовых расходов федерального бюджета предлагается увеличить почти в 3 раза.