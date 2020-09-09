В Кремле объяснили причины падения курса рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна и не может не влиять, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах падения курса рубля.

"Практически всегда рубль потом откатывался назад, рубль подрастал обратно".

По словам Пескова, "волатильность" рубля "имеет место", но "это больше вопрос, который относится к прерогативе правительства, нашего макрорегулятора.

"Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас".

Но мировая ценовая нестабильность "не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства".

Песков заверил, что каждый день ведется мониторинг всех показателей, включая курсы национальных валют – "это те параметры, на которые обращают внимание ежедневно".

Днем ранее, к вечеру 8 сентября, ускорилось снижение курса рубля на Московской бирже. Доллар подорожал на 70 копеек до 76,5 рубля, евро – на 60 копеек до 90,13 рубля. Днем ранее, в понедельник, евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Рубль ожидает беспокойные осень и зима, считают аналитики. Возможно подорожание евро выше 91 рубля, а доллара – до 80 рублей.

В среду 9 сентября курс рубля укрепился. К 14:20 мск на Московской бирже за доллар давали 75,9 рубля, что на 42 копейки меньше, чем при закрытии торгов во вторник. Евро подешевел на 60 копеек до 89,2 рубля.

В тяжелые дни кризиса в марте курс евро поднимался выше 90 рублей, а доллар торговался по 82 рубля. Но затем началось укрепление национальной валюты – рубль достиг докризисных значений в июне: курс доллара снизился до 68,45 рубля, а евро подешевел до 76,5 рубля.

Рубль подорожает в 2021 и 2022 годах, а цены на нефть останутся низкими, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch. В 2021 году доллар подешевеет до 70 рублей, а в 2022 году — до 69 рублей.