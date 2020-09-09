Минпромторг хочет маркировать пиво и воду

Минпромторг предложил начать маркировку алкоголя с пива, а также сделать маркировку воды обязательной со следующего года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел канал "Россия-24".

"Рассчитываем с 2021 года включить данную продукцию [питьевую упакованную воду – ред.] в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке​​​. Здесь мы просим вас поддержать в этом", – сказал Мантуров.

Алкогольную продукцию Минпромторг считает важным маркировать, дабы защитить потребителей, так как эта сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату, отметил Мантуров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, комментируя предложения главы Минпромторга Дениса Мантурова, отметил, что нужно и далее расширять номенклатуры маркируемых товаров.

Михаил Мишустин привел пример, когда до маркировки шуб объем средств составлял 6 миллиардов рублей, а с началом маркировки вырос до 60 миллиардов рублей.

В декабре прошлого года в России стартовала обязательная маркировка целого ряда товаров – производители и импортеры должны наносить на свою продукцию цифровые коды, содержащие данные об изготовителе и этапах движения товара от завода до магазина.

Такие коды можно встретить на фотоаппаратах, парфюме, автомобильных шинах и покрышках, а также на некоторых изделиях легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.

Обязательная маркировка является частью общегосударственной реформы по созданию национальной системы контроля качества продукции, легальности ввоза, производства и сбыта. Она призвана оптимизировать учет товаров, обезопасить покупателей от контрафактных товаров, а также повысить прозрачность налогообложения.

Процесс маркировки предусматривает нанесение индивидуального изображения на упаковку. Изображение является знаком, в котором заключены, во-первых, непосредственно идентификационный код категории товара и конкретного экземпляра, а во-вторых, проверочный код для проверки подлинности зашифрованной информации.

Для считывания такого кода достаточно 2D-сканера, которым может быть мобильный телефон с установленным приложением. При помощи официального приложения потребитель может узнать информацию о стране производства товара, бренде, основных характеристиках и торговых представительствах производителя в РФ.

Запрет на производство и импорт немаркированных духов должен наступить 1 октября 2020 года, по шинам – 1 ноября 2020 года, по товарам легпрома – 1 января 2021 года. По фотокамерам – 1 октября 2020 года.

С 1 июля 2020 года в России также стала обязательно маркировка лекарств, проходят эксперименты по маркировке молочной продукции. Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции стартовал 15 июля 2019 года, он продлится до 31 декабря текущего года.

За несоблюдение требований по маркировке товаров российским законодательством установлены штрафы. Так для физических лиц штраф варьируется от двух тысяч рублей до четырех, для индивидуальных предпринимателей – от пяти до десяти тысяч, а для юридических лиц – 50 000 – 300 000. Вся немаркированная продукция подлежит изъятию без права возврата.