Киберспортивная компания Дэвида Бекхэма проведет IPO в Лондоне

Киберспортивная компания Дэвида Бекхэма Guild Esports собирается провести листинг на Лондонской фондовой бирже осенью 2020 года.

В ходе первичного размещения акций планируется привлечь около 25 миллионов долларов при оценке около 65 миллионов долларов. Вырученные средства компания намерена потратить на покупку новых игроков и инвестиции в бренд.

Компания планирует создать глобальную франшизу для участия в киберспортивных соревнованиях и подготовки игроков в дисциплинах по Fortnite, Counter-Strike, Rocket League и Fifa.

Ранее Guild Esports привлекла в рамках раунда финансирования 5 миллионов фунтов. Отмечается, что Guild Esports станет первой киберспортивной компанией, которая выйдет на IPO Лондонской биржи.

Дэвид Бекхэм, являющийся соучредителем Guild Esports, планирует использовать свою популярность для поддержки и популяризации киберспорта и развития бизнеса компании.