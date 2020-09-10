Башкирия отказалась от нового содового проекта

Проект по строительству в Башкирии комплекса по производству кальцинированной соды мощностью 1 миллиона тонн в год, заявил министр промышленности и энергетики республики Александр Шельдяев.

Проект был предложен ООО "Таурус" башкирской группы компаний "Тау", а соглашение об инвестиционных намерениях с правительством Башкирии подписано в 2018 году.

Этот комплекс содового производства мог стать замещающим производство АО "Башкирская содовая компания" (Стерлитамак), которое производит 85% всей в стране пищевой соды.

"У нас пока действующее производство работает, создавать новое аналогичное производство не очень целесообразно", – пояснил министр на пресс-конференции. "На инвестиционном комитете было принято решение, что он реализовываться не будет", – отметил он.

Комплекс планировалось построить за 70 миллиардов рублей в Стерлитамакском районе Башкирии. Комплекс предлагалось обеспечивать за счет разработки запасов известняка Гумеровского месторождения.

В начале сентября арбитражный суд Башкирии по иску Генеральной прокуратуры РФ арестовал акции АО "Башкирская содовая компания" и запретил вносить любые изменения в реестр акционеров. Акции арестованы на время рассмотрения дела о незаконности сделки по снижению контрольной доли государства в АО "Башкирская содовая компания".

В 2018 году БСК заявила о возможном прекращении производства после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один известковый шихан (возвышение) Шахтау, который уже исчез. Местные жители и экологи выступают против разработки известкового возвышения Куштау и требуют для нее статус особо охраняемой территории.