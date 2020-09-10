Кабмин РФ выделит 35 миллиардов рублей безработным

Правительство выделило более 35 миллиардов рублей на поддержку россиян, оставшихся без работы из-за пандемии. Об этом завил Михиал Мишустин на сегодняшнем заседании кабинета министров.

Глава кабмина отметил, что средства будут распределены по регионам и напомнил, что это не первый транш: в этом году уже было выделено свыше 130-ти миллиардов рублей на социальную поддержку безработных.

В ближайшее время под сокращения могут попасть 217 тысяч работников: наибольшие увольнения затронут работников в торговле, в сфере услуг и транспортной отрасли, сообщали в августе в пресс-службе Минтруда. Наименьшая угроза сокращений ожидается в логистике, консалтинге, химической и топливной промышленности, металлургии.

Сейчас в стране работают 54,3 миллиона человек, а в службах занятости на начало августа зарегистрировано 3,3 миллиона безработных, что почти в 5 раза больше, чем год назад – 0,7 миллиона человек, сообщили в Минтруде.

В первые месяцы пандемии безработных было больше. В апреле число официально зарегистрированных безработных граждан в органах службы занятости выросло до 4,3 миллиона человек (5,8% всей рабочей силы), в мае – до 4,5 миллиона россиян (6,1% всей рабочей силы), согласно данным Росстата. Это максимум с 2012 года. По итогам июня доля незанятых граждан составила 6,2%, а в докризисном феврале была 4,6%.

Больше всего среди безработных граждан специалистов торговли и бытового обслуживания – свыше 300 тысяч человек. На втором месте по увольнениям – специалисты по административной и обеспечивающей работе – более 220 тысяч. Третье место занимают специалисты транспортной отрасли – свыше 160 тысяч человек, и ещё 155 тысяч безработных не имеют квалификации. На эти профессиональные группы приходится треть всех официально зарегистрированных безработных граждан. Меньше всего безработных, которые ранее были заняты в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, а также металлургия. На всю численность этих граждан приходится менее 5% от числа безработных.

Правительство РФ 2 июля решило направить свыше 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест – эти деньги получат регионы на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников. Планируется увеличение рабочих мест в строительстве, в агропромышленном комплексе, в транспортных компаниях, ЖКХ, в социальных службах по уходу за пожилыми. На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, предлагается организовать для них дополнительную временную работу. Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек.

Планируется увеличение рабочих мест в строительстве, в агропромышленном комплексе, в транспортных компаниях, ЖКХ, в социальных службах по уходу за пожилыми. На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, предлагается организовать для них дополнительную временную работу. Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек.

В первые недели пандемии правительство поддержало рынок труда и безработных, включая тех, кто под угрозой увольнения: увеличен размер пособия по безработице – и минимальный, и максимальный, а список получающих максимально расширен. Обратившиеся в службу занятости с 1 марта текущего года получают пособие по верхней планке – 12,130 тысячи рублей.