Коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли

Коммерческие запасы нефти в США не включающие нефть, хранящуюся в стратегическом нефтяном резерве, увеличились за неделю на 0,4% или 2 миллиона баррелей, достигнув 500,4 миллиона баррелей.

Об этом сообщается в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго США. Аналитики прогнозировали снижение запасов американской нефти на 1,3 миллиона баррелей.

Недельный рост добычи нефти в США составил 0,3 миллиона баррелей в день и составил 10 миллионов баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,82 миллиона баррелей в сутки​​​.

На фоне новостей цены на нефть устремились вниз.

Ближайшие к исполнению контракты на поставку нефти европейского эталона Brent торгуются по 40,49 доллара за баррель, американского эталона WTI – по 37,56 за баррель, согласно данным интерконтинентальной биржи ICE в Лондоне.

Мировые цены на нефть начали падение в понедельник из-за ценовых корректировках на нефть со стороны Saudi Aramco. Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии снизит цены для покупателей из Азии и США в октябре.

Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на 1,5 доллара за баррель, Arab Heavy – на 0,9 доллара за баррель. Цены для покупателей нефти в Европе и США также снизились – от 0,5 доллара за баррель до 0,7 доллара за баррель.

Эксперты считают, что Саудовская Аравия является тренд-сеттером ценовой политики на Ближнем Востоке, и если саудиты снижают цены на нефть, то есть опасения в неустойчивости мирового рынка.