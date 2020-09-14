Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только 14% россиян сказали, что сейчас удачное время для кредитования. Такая доля была и в начале этого года. Около 74% россиян думают наоборот.

По сравнению с кризисным периодом снизилась доля россиян, которые экономят, – с 80% до 69%. Они по-прежнему думают, что сейчас лучше тратить по минимуму и как можно больше откладывать на будущее.

Из-за снижения ставок и падения доходности вкладов россияне с начала года изменили свои сберегательные предпочтения: в январе 48% предпочитали свободные деньги откладывать на счет в банке, а треть высказывалось, что деньги из банка лучше забрать.

В августе только треть россиян придерживается хорошего мнения о вкладе в банке, а 46% уже высказались за снятие денег с банковского депозита.

Банк России фиксирует рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения, в том числе инструменты рынка капитала, заявила ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. Сумма активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) выросла на 13,1% в апреле-июне до 245,9 миллиарда рублей. Из них 69%, или 168,8 миллиарда рублей лежат на брокерских счетах, по данным ЦБ РФ.

Количество россиян на брокерском обслуживании в апреле-июне выросло на 970 тысяч, или на 19,4%, и достигло 6 миллионов человек. Почти каждый пятый брокерский счет россиян – активный – за второй квартал доля таких активных счетов выросла с 16,3% до 17,3%. Число клиентов, которые не сами принимают решения, а отдают свои деньги в доверительное управление, также выросло — на 2,9%, до 400,7 тысячи. Во втором квартале средний размер брокерского ИИС составил 80 тысяч рублей, а средний ИИС в доверительном управлении – 292 тысячи рублей.