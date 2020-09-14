Правительство продлило дополнительные выплаты медикам и соцработникам

Правительство направило дополнительные средства на продление до 15 октября президентских выплат медицинским и социальным работникам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

На поддержку медицинских работников направят дополнительно 22 миллиарда рублей. Более 321 миллиона рублей направлено на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Еще 1,9 миллиарда рублей предназначено для работников социальных учреждений – домов престарелых, интернатов для инвалидов.

Выплаты медикам продлеваются с возможностью перерасчета на отпускные, следует из подписанных документов. Поддержать медицинских и социальных работников распорядился президент РФ: деньги на выплаты поступят из резервного фонда правительства.

"Правительство приняло решение продлить ещё на один месяц – сентябрь – медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента", – сообщил Мишустин.

Среди тех, кто получит поддержку – врачи, фельдшера, медсестры, водители машин скорой помощи, а также работники социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом.

Такие надбавки выплачивались с 15 апреля по 15 июля, затем их продлили до 15 сентября, а сейчас – до 15 октября.

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но случаи заражений есть, и медицинские и социальные работники, помогающие больным, по-прежнему находятся в зоне риска, уточнил Мишустин. Величина выплат соцработников зависит от квалификации и нагрузки сотрудника – от 10 тысяч до 60 тысяч рублей за смену.

Врачам, лечащих больных с коронавирусной инфекцией, выплачивают дополнительно по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч, врачам скорой помощи – 50 тысяч рублей, сотрудникам скорой помощи – по 25 тысяч рублей.