Россияне вновь стали сокращать расходы

После четырехнедельного периода роста трат, динамика потребительских расходов жителей России снизилась на 3,5% в годовом сравнении.

Аналитики портала Сбербанка "СберИндекс" утверждают, что данную тенденцию не стоит рассматривать как негативный сигнал. Рассматриваемый период с 7 по 13 сентября следует за началом учебного года, когда траты традиционно возрастают. После окончания периода подготовки к школе отмечается снижение индекса потребительской активности с 77 до 75,1 пункта.

Траты снизились во многих категориях, в том числе, в сегменте услуг и закупок продовольствия, который традиционно демонстрировал положительную динамику. В положительной зоне по-прежнему остаются траты на непродовольственные товары.

Ранее эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что потребительские расходы в России за первое полугодие 2020 года сократились в среднем на 11,5 тысячи рублей. Такого не было 14 лет.

Ежемесячные расходы снизились на 7% за полугодие – с 26,9 тысячи в январе-июне прошлого года до 24,97 тысячи рублей. С поправкой на инфляцию траты россиян снизились на 10%.

С 2006 года россияне значительно увеличивали расходы в этот период – это время начала туристических поездок, распродаж, роста покупок перед весенне-летним сезоном.

Но из-за пандемии предпочтения россиян поменялись – закрытие границ, приостановка работы некоторых предприятий, сокращение экономики, неуверенность в будущем вынуждала россиян экономить. Значительней всего снизились траты на путешествия, рестораны и одежду. Наибольшая экономия пришлась на апрель-май.