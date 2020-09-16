От улитки до леопарда: названы лидеры и аутсайдеры российской экономики

"Улитки", "зубры", "барсуки", "лошади" и "леопарды". На такие категории рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) разделило российские отрасли по скорости восстановления после пандемии и весеннего падения сырьевых цен. Всех этих животных можно встретить в России, так пояснили аналитики выбор названий категорий, исключив гепарда, самого быстрого "четвероного" на планете.

Основные отрасли, создающих свыше 55% ВВП страны, будут восстанавливаться 3-5 лет. Но есть российские компании и отрасли, которые станут драйверами роста экономики, быстро увеличив выручку и прибыль.

Для "улиток" (создают 5% ВВП) возврат к докризисному уровню выручки 2019 года будет самым долгим — более 5 лет. Они больше всего пострадали во время пандемии из-за падения спроса. Это машиностроение (ожидается замдление падения выручки до 5%), добыча угля (+0,8%), авиаперевозки (+10%), строительство коммерческой недвижимости (замедление падения с 33% до 0%).

"Зубры" (22% ВВП) потратят от 3 до 5 лет для достижения показателей 2019 года. Это добыча нефти и природного газа (+2,8%), транспорт (+1%), строительство жилой недвижимости (+5%), черная металлургия (+2,5%), непродовольственная розница (+2%), производство минеральных удобрений (+2%). Они быстрее восстановятся после открытия государственных границ стран, роста международной торговли и транспортных потоков.

"Барсуки" (17% ВВП) будут выползать из нор относительно быстро – всего за 1–2 года. Росту их выручки помогут дополнительные госзаказы, импортозамещение, рост потребления товаров и услуг. Это электроэнергетика (+2%), инфраструктурное строительство (+5%), производство стройматериалов (+5%), кокса и нефтепродуктов (+2,9%), оптовая торговля (+1%).

Эти четыре категории смогут увеличивать выручку в среднем примерно на 1-3% в год. Например, авиаперевозки могут показать и рост на 10%, но машиностроение замедлит снижение с 8,4% до 5%.

"Лошади" (6% ВВП) и в кризис росли, а в ближайшие годы увеличат рост выручки до 5% в год. Это продовольственный ритейл (+2%), добыча металлических руд (+3%), цветная металлургия (+2%), телекоммуникации (+3%). Им помогут растущие цены на сырьевые товары, развитие онлайн-торговли, а для телекоммуникации – повышение тарифов.

"Леопарды" (6% ВВП) быстро росли и во время пандемии – сельское хозяйство (+5%), производство продуктов (+7%), фармацевтическая промышленность (+5%), производство резиновых и пластмассовых товаров (+5%). Эти отрасли останутся основным драйвером российской экономики в ближайшее время с ростом выручки на 5–10% в год.

В сентябре 2020 года Минэкономразвития улучшило оценку снижения экономики в 2020 году – экономика восстанавливается быстрее прежних ожиданий.

Снижение ВВП России по итогам 2020 года не превысит 3,9%, следует из нового прогноза Минэкономразвития, направленного в правительство. Прежняя оценка составляла 4,8%. По новой оценке министерства, возвращение ВВП к докризисному значению ожидается в третьем квартале 2021 года, а не в четвертом, как ожидалось ранее. По итогам 2021 году ВВП России увеличится на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%.