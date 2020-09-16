Минэкономразвития анонсировало повышение зарплат и доходов россиян

Падение реальных доходов россиян в 2020 году будет полностью компенсировано ростом в 2021 году, заработные платы вырастут по итогам года и продолжат расти далее, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании правительства, представляя новый макропрогноз.

"По реальным заработным платам в текущем году ожидаем рост на 1,5% вместо спада на 3,6%, который прогнозировали в июне. Почти на 1,2 триллиона рублей повышена оценка фонда заработных плат работников организаций. Здесь повлияли итоги второго квартала – как результат комплекса мер по поддержке занятости", – пояснил министр на заседании, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Экономика восстанавливается, растут доходы компаний, восстанавливается и рост зарплат, доходов населения.

"Уже в следующем году реальные располагаемые доходы полностью отыграют потери этого года – прогнозируется рост в 3%, а далее – на уровне 2% в год", – подчеркнул он.

Министерство по итогам августа улучшило оценку реальных располагаемых доходов населения в 2020 году – падение замедлится до 3% с июньской оценки 3,5% в июньской версии.

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов на 3% в 2021 году, в 2022 году – на 2,4%, в 2023 году – на 2,5%. Реальные заработные платы в 2020 году вырастут на 1,5% (в июне ожидалось падение на 3,6%), рост продолжится и далее: в 2021 году – на 2,2%, в 2022 году – на 2,2%, в 2023 году – на 2,5%.