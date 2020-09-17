Новый лайнер Sukhoi SuperJet создадут через три года

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) К 2023 году планирует создать Sukhoi SuperJet New. В новой версии ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100 планируется исключить импортные комплектующие, и создать для лайнера новый российский двигатель ПД-8. Сейчас SSJ100 оснащен двигателем Sam146, разработанный французской компанией Safran и российской "ОДК-Сатурн". Этот мотор часто ломается, и требует затратного обслуживания.

Стоимость создания Sukhoi SuperJet New оценивается в 120–130 миллиарда рублей вместе с новым мотором, сообщили "Ведомости".

Sukhoi SuperJet 100 пока единственный гражданский пассажирский лайнер, созданный в России с момента распада СССР.

SSJ100 создавался около 10 лет. Доля импортных комплектующих в конструкции SSJ100 – около 70%.

Разработка другого российского лайнера – среднемагистрального МС-21 – оценивается в 250-300 миллиарда рублей. Самолет создан и летает, но еще не прошел полную сертификацию. Проводится и импортозамещение производства МС-21. Серийная поставка МС-21 начнется в 2021 году, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уверен, что пандемия коронавируса COVID-19 на график работ по производству и испытаниям самолета и получения летного сертификата не повлияет.