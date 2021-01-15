ФРГ разрешила достроить "Северный поток-2" до конца мая

Регулятор ФРГ продлил до конца мая 2021 года разрешение достройки российско-европейского газопровода "Северный поток-2" в немецких водах Балтийского моря.

Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало компании Nord Stream 2 разрешение на укладку труб в немецкой исключительной экономической зоне Балтийского моря на участках длиной 16,5 и 13,9 километра в период с конца сентября до конца мая, сообщается в уведомлении регулятора. Строительство ведут российские суда – крановое судно "Фортуна" и трубоукладчик "Академик Черский".

В декабре 2020 года российский трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра "Северный поток-2" в балтийских водах ФРГ.

Оператор проекта Nord Stream 2 планирует завершить строительство газопровода "Северный поток-2" в июне 2021 года, несмотря на санкции США. С 15 января оператор проекта начнет пробные работы в территориальных водах Дании: здесь необходимо уложить еще 100 километров газопровода до мая. В итоге строительство всего газопровода продлится до июня 2021 года.

Совокупная мощность двух ниток "Северного потока-2" стоимостью 11 миллиардов долларов составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль проходит рядом с действующим аналогичным газопроводом "Северный поток". Таким образом, суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока-2" для поставок газа из РФ в ЕС достигнет 110 миллиардов кубометров газа в год.