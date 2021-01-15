Торг уместен: советник Байдена предложил снять санкции с "Северного потока-2"

Правительство ФРГ готово обсудить с новой администрацией США строительство газопровода "Северный поток – 2", который затянулся более чем на год из-за угроз США, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам выдачи разрешения на достройку газопровода в немецких водах.

Джо Байден официально займет пост президента США 20 января 2021 года. "Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы обсуждать тему "Северного потока – 2" с новой администрацией", – заявил Маас (цитата РИА Новости).

Он напомнил, что в принятом в декабре в США законе о возможных новых санкциях против проекта говорится о возможности проводить дискуссии на уровне правительств по этой теме. "Мы считаем это позитивным решением и, конечно, мы хотим, как только новая администрация приступит к работе, обсуждать и эту тему с коллегами в Вашингтоне", – уточнил министр ФРГ.

Nord Stream 2 AG откладывает завершение строительства газопровода через Балтийское море, сообщило 15 января немецкое издание Handelsblatt. Николас Бернс, советник нового президента США, заявил изданию о необходимости приостановить введение санкций США против участников проекта и одновременно приостановить строительство газопровода – "чтобы спокойно провести переговоры между США и странами, вовлеченными в проект".

Nord Stream 2, компания-оператор "Северного потока – 2", не сразу начнет работы с 15 января, как планировалось.

"У нас есть разрешение Датского энергетического агентства начать работы в пятницу. Но это не значит, что мы сегодня возобновим прокладку труб, – заявил представитель оператора изданию Handelsblatt. – Вероятно, мы только в конце января или в начале февраля сможем более точно оценить, когда мы начнем прокладывать трубы".

В пятницу 15 января 2021 года регулятор ФРГ продлил до конца мая 2021 года разрешение достройки российско-европейского газопровода "Северный поток – 2" в немецких водах Балтийского моря. Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало компании Nord Stream 2 разрешение на укладку труб в немецкой исключительной экономической зоне Балтийского моря на участках длиной 16,5 и 13,9 километра в период с конца сентября до конца мая, сообщается в уведомлении регулятора. Строительство ведут российские суда – крановое судно "Фортуна" и трубоукладчик "Академик Черский".

В декабре 2020 года российский трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра "Северный поток – 2" в балтийских водах ФРГ. Оператор проекта Nord Stream 2 планирует завершить строительство газопровода "Северный поток – 2" в июне 2021 года. С 15 января оператор проекта может начать пробные работы в территориальных водах Дании: здесь необходимо уложить еще 100 километров газопровода до мая. В итоге строительство всего газопровода продлится до июня 2021 года.

Совокупная мощность двух ниток "Северного потока – 2" стоимостью 11 миллиардов долларов составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль проходит рядом с действующим аналогичным газопроводом "Северный поток". Таким образом, суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока – 2" для поставок газа из РФ в ЕС достигнет 110 миллиардов кубометров газа в год.