Миллиардер рассказал, что грозит России при экономической изоляции

Российский предприниматель, глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов рассказал, что грозит стране в случае экономической изоляции. По его словам, если Москва минимизирует внешний товарный оборот, это чревато катастрофой.

Мордашов пояснил, что интересы потребителей, наемных работников и предпринимателей пострадают колоссальным образом, если Россия лишится экспорта и импорта. При этом предприниматель считает, что разговоры о теоретической возможности изоляции страны являются искусственными.

Алексей Мордашов рассказал, что Россия зависит от внешнеэкономической деятельности. Если у страны исчезнет возможность экспорта, то нефтегазовая промышленность, металлургия и машиностроение остановятся, сообщает РБК.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Алексей Мордашов якобы отправил своего сына в армию, поскольку тот был отчислен из вуза. Сам предприниматель никак не прокомментировал это.