Российские авиакомпании потеряли половину пассажиров из-за пандемии

Российские авиакомпании в 2020 году перевезли около половины пассажиров, которые были годом ранее, сообщила Росавиация оперативные данные.

С января по декабрь 2020 года российские авиакомпании обслужили 69,17 миллиона пассажиров, что на 46% меньше чем годом ранее – 128,1 миллиона человек. Авиакомпаниям не хватает 50 миллиардов рублей господдержки, чтобы пережить осенне-зимний период, сообщается в отправленном в правительство письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

"Аэрофлот" по итогам года сохранил за собой лидерство на российском рынке – авиакомпания в прошлом году перевезла 14,6 миллиона пассажиров (- 61% по сравнению с 2019 годом). На втором месте – "Победа", которая входит в группу "Аэрофлота", – 9,1 миллиона пассажиров (- 12%). На третьем месте среди российских авиакомпаний – "Россия" с 5,7 миллионами пассажиров (-51%).

"Уральские авиалинии" перевезли 5,6 миллиона пассажиров (- 41% к 2019 году), "Сибирь" (S7 Airlines) снизила перевозку пассажиров на 31% до 12,3 миллиона пассажира.

С марта 2020 года во время резкого распространения пандемии страны свели до минимума международные транспортные перевозки пассажиров.

Авиаперевозки начали возобновлять в июле-августе. Правительство РФ направило поддержку авиакомпаниям для компенсации потерь.