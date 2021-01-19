"Газпром" завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Как отметил глава государства, вопрос газификации страны – "основной" и "в какой-то момент темпы снизились". "Вопросов на этот счет у граждан очень много", – констатировал президент.

"К 2030 году будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране", – сообщил Миллер. С нового года "Газпром" увеличивает финансирование работ почти в три раза. Объем инвестиций компании составит 526,1 миллиарда рублей.

"Газпром" построит 24,4 тысячи километров газопроводов, подведет газ к 3632 населенным пунктам, "к концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране", – сообщил Миллер.