От фонда до пошлин для США: в ФРГ готовят защиту "Северного потока-2"

В ФРГ готовят пакет мер для защиты от США проекта строительства российско-европейского трубопровода "Северного потока – 2" через Балтийское море, удваивающего поставки газа из России в ЕС.

Во-первых, сегодня в ФРГ объявили о создании фонда в поддержку "Северного потока – 2". Фонд планирует закупать компоненты и оборудование, необходимые для завершения строительства газопровода в обход санкций США.

Во-вторых, глава комитета парламента ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о возможности ввести штрафные пошлины на сжиженный газ из США. "Исхожу из того, что и новые санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока — 2", не приведут к ожидаемому эффекту, но, несмотря на это, они неприемлемы", — сообщил ТАСС немецкий политик. Федеральное правительство Германии должно вызвать к себе посла США и категорично объяснить свою позицию. "Необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США. Ведь я опасаюсь, что и новый президент США не изменит агрессивную экономическую политику своей страны", — отметил Эрнст.

"Если реализация "Северного потока – 2" будет остановлена, то следует, прежде всего, ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей", – заявил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес. "Если поставки газа из России прекратятся, то газоснабжение будет обеспечиваться импортом СПГ. Однако импорт американского газа, добытого методом фрекинга, обошелся бы существенно дороже, и это было вреднее для окружающей среды", – считают в комитете, объединяющем 350 крупных компаний ФРГ, работающих в России.

Возможные новые санкции – против кранового суда "Фортуна" – вряд ли смогут остановить проект, но сложностей добавят, заявил ТАСС директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "То, что "Фортуна" зарегистрирована на российскую компанию, а проект на 100% контролирует "Газпром", снижает риски того, что санкции приведут к невозможности завершения проекта. Но возможны логистические сложности", – пояснил эксперт.

"Газпром" 19 января 2021 года сообщил инвесторам о рисках приостановки или полного прекращения проекта строительства российско-европейского газопровода "Северный поток – 2" из-за политического давления. Проект уже затянулся более чем на год из-за угроз США, и подорожал более чем на 1 миллиард долларов – до 11 миллиардов. Из проекта, который планировалось завершить в декабре 2019 года, уже вышли многие иностранные компании. России приходится достраивать газопровод из РФ в ЕС при помощи двух российских трубоукладчиков. Строительство пока вело крановое судно "Фортуна", а трубоукладчик "Академик Черский" находится рядом.

Днем ранее Госдеп США проинформировал европейских партнеров о намерении ввести ограничения против "Фортуны" и его собственника – российской компании ООО "КВТ Рус". Официально об этом могут объявить уже сегодня, в последний день работы администрации Трампа.