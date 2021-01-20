Кино не будет: федеральную сеть кинотеатров подвели к банкротству

Крупнейшая и самая современная федеральная сеть кинотеатров оказалась на грани банкротства. Банк непрофильных активов "Траст" списал все деньги со счетов киносети "Синема парк" бизнесмена Александра Мамута для погашения долга, следует из письма председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина руководителю администрации президента РФ Антону Вайно.

АО "Синема парк" управляет крупнейшей в России объединенной киносетью "Синема парк" и "Формула кино". По данным "Невафильм Research" и самой компании на 1 января 2021 года, сеть управляет 78 кинотеатрами с 645 кинозалами в 30 городах России, включая крупные. Это 12% от всего рынка в стране.

Банком списано 450 миллионов рублей новогодней выручки объединенной киносети "Формула кино" и "Синема парк", которые простаивали во время пандемии в апреле-июле. В итоге сеть оказалась без денег и в одном шаге от банкротства и "рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков", – цитируют "Ведомости" письмо.

Кроме этого, "Траст" подал в Пресненский суд Москвы иск к владельцу объединенной киносети Александру Мамуту о взыскании более 1 миллиарда рублей процентов по кредитам. Мамут выступил поручителем по кредитам на сумму 23 миллиардов рублей. Основа его бизнеса – кинотеатры.

"Траст" принуждает киносеть к банкротству и "в данном случае использовал правовую лазейку для нанесения непоправимого ущерба своему добросовестному заемщику, который и так признан наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса", — сказал собеседник "Ведомостей".

После списания денег у киносети нет средств "на текущие расходы, банкротство – неминуемый сценарий развития событий", – говорится в письме руководителю администрации президента РФ.

В ноябре 2020 года правительство направило кинотеатрам и кинопроизводителям господдержку на 4,2 миллиарда рублей. Свыше 500 организаций отрасли получит помощь через федеральный Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Эти деньги помогут погасить и реструктуризировать часть долгов, накопленных во время простоя. Во время пандемии резко снизилось производство фильмов, а по завершенным проектам так и не получена выручка из-за снижения посещаемости кинотеатров.