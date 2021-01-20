Акции Alibaba подорожали на фоне новостей о появлении Джека Ма на публике

По данным Гонконгской фондовой биржи акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba подорожали на 9%, достигнув 267 гонконгских долларов за акцию, после сообщения о первом публичном выступлении основателя Alibaba Джека Ма.

Утром ценные бумаги Alibaba выросли в цене на 9,34%, достигнув 267 гонконгских долларов за акцию.

Накануне китайские СМИ сообщали, что Джек Ма в среду общался с сельскими учителями из различных регионов страны по видеосвязи. Таким образом, приняв участие в церемонии вручения премий собственного имени сельским учителям.

Напомним, что Джек Ма исчез из информационного поля в конце октября 2020 года. Что спровоцировало появление различных слухов об исчезновении миллиардера.

Произошедший в начале ноября срыв рекордного размещения ценных бумаг финансово-технологической компании Ant Group на биржах Гонконга и Шанхая только подкрепил слухи.

Ожидалось, что двойное размещение акций станет крупнейшим в мире, однако было остановлено регулятором. Причину этого связывали с публичным выступлением Джека Ма в октябре. В своем выступлении магнат критически отзывался о правилах, которые регулируют в стране отрасль высоких технологий.

Управление по контролю за рынком КНР в конце декабря направило уведомление Alibaba о начале расследования против компании по подозрению в совершении действий монопольного характера.