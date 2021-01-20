Путин: страны ЕАЭС одобрили концепцию единого финансового рынка

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС заявил об успешно созданных и работающих рынках в большинстве секторов экономики.

Государствами – членами союза утверждена концепция формирования общего финансового рынка Евразэс. Ведётся подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка, приступили к реализации программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Глава государства привел пример успешно созданного единого рынка, производство и оборот лекарств и медицинских изделий.

Помимо этого президент сообщил о необходимости в условиях пандемии координировать усилия стран ЕАЭС для восстановления рынка труда и решения проблемы занятости граждан.

Путин отметил, что сокращение ВВП, промышленного производства и объемов торговля негативно сказалось на рынке труда. Для восстановления роста занятости населения, восстановления деловой активности и роста доходов граждан, необходимо использовать механизмы интеграции, подчеркнул Владимир Путин.

Также президент добавил, что необходимо координировать интеграционное строительство с планами работы правительства России по достижению национальных целей развития.